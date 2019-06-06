Ритейлеры начинают кормить россиян в долг

Компания X5 Retail Group, которой принадлежит сеть супермаркетов «Перекрёсток», объявила о запуске цифровой карты рассрочки совместно с «БКС Банком».

С помощью виртуальных карт клиенты «Перекрёстка» получат возможность совершать покупки в кредит с льготным периодом. Как обещают в компании, оформление цифровых карт будет производиться практически мгновенно, в течение трёх минут, и доступно во всех супермаркетах сети. Для одобрения кредитного лимита покупателям будет достаточно предоставить паспортные данные.

Светлана Демяшкевич, главный финансовый директор Х5 Retail Group пояснила: «В целом карта рассрочки – это рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом».