Рижский аэропорт назовут в честь создателя нацистских самолетов

Рижский международный аэропорт могут назвать в честь латышского авиаконструктора Карлиса Ирбитиса. Сбор подписей начат на портале общественных инициатив Manabalss.lv.

Родился он в Российской Империи, несколько лет работал на фабрике VEF (Рижский государственный электротехнический завод). Ирбитис отметился созданием лёгкого истребителя VEF I-16 с неубирающимся шасси, спортивного самолёта VEF I-12, и ряда других.

С 1942 по 1948 год работал в немецком концерне «Мессершмитт», известном своими истребителями и бомбардировщиками для военно-воздушных сил нацистской Германии.