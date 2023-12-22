РКН будет проводить внеплановые проверки утечек информации

Представлен законопроект в Госдуме, который предлагает дополнения к действующему закону о государственном контроле в России. Согласно предложениям, Роскомнадзор сможет проводить внеплановые проверки в области связи для выявления утечек персональных данных. Изменения касаются применения закона о государственном контроле и надзоре в сфере информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет».

По словам инициаторов, такие шаги необходимы из-за острой проблемы утечек персональных данных в России. В первом полугодии число инцидентов увеличилось в четыре раза, а 177 миллионов записей с персональными данными россиян попали в сеть. Законопроект позволит быстрее реагировать на угрозы и восстановить контроль в сфере связи.

Проект также предоставляет Роскомнадзору право принимать решения о внеплановых проверках без предварительного согласования, обеспечивая оперативное реагирование на инциденты. Это позволит проверять соблюдение законодательства в сфере связи, минуя действующий мораторий.