РКН начнёт удалять информацию об обходе блокировок весной 2024 года

Роскомнадзор готовит правила, которые позволят ему заблокировать веб-сайты, предоставляющие информацию о том, как обойти интернет-блокировки. Для этого разработаны критерии оценки, которые включают описание методов обхода блокировок. Эти критерии опубликованы в соответствующем проекте приказа на официальном портале.

В новом приказе указано семь критериев, по которым Роскомнадзор может определять, нужно ли блокировать определённые материалы в интернете. Эти критерии дополняют предыдущие правила от февраля 2022 года, которые касались запрещённой информации.

Важно отметить, что новые правила не применяются к научной, научно-технической и статистической информации о способах обхода блокировок в интернете. Этот приказ вступит в силу с 1 марта 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.