Опубликовано 06 августа 2025, 01:301 мин.
РКН не нашёл признаков утечки данных клиентов аптечных сетей «Столичка» и «Неофарм»Несмотря на хакерскую атаку
Пресс-служба Роскомнадзора заявила об отсутствии признаков компрометации персональных данных клиентов аптечных сетей «Столички» и «Неофарм». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
В официальном сообщении Роскомнадзора отмечается: «На сегодняшний день признаками компрометации данных клиентов этих аптечных сетей не располагаем».
Ведомство сообщило об этом в связи с тем, что 30 июля в результате кибератаки произошёл сбой в работе информационных систем аптечных сетей «Столичка» и «Неофарм», что привело к техническим проблемам с функционированием кассовых аппаратов и сервисов онлайн-бронирования. По этой причине значительное количество аптек было вынуждено временно приостановить свою деятельность.
Источник:Агентство городских новостей Москва
Автор:Андрей Кадуков
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