РКН не нашёл признаков утечки данных клиентов аптечных сетей «Столичка» и «Неофарм»

В официальном сообщении Роскомнадзора отмечается: «На сегодняшний день признаками компрометации данных клиентов этих аптечных сетей не располагаем».

Ведомство сообщило об этом в связи с тем, что 30 июля в результате кибератаки произошёл сбой в работе информационных систем аптечных сетей «Столичка» и «Неофарм», что привело к техническим проблемам с функционированием кассовых аппаратов и сервисов онлайн-бронирования. По этой причине значительное количество аптек было вынуждено временно приостановить свою деятельность.