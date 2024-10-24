РКН ограничит количество собираемых данных россиян

Роскомнадзор предложил создать единые стандарты для работы с персональными данными, которые будут обязательными для всех участников рынка. Представитель ведомства сообщил, что пока инициатива находится на стадии предложения. Согласно плану, компании смогут собирать данные граждан только в строго определённых целях и на основании закона, а не по согласию, как это происходит сейчас. При этом доступ к данным будет предоставляться через специальные государственные органы, а не напрямую от граждан.

Роскомнадзор также отметил, что сейчас многие организации собирают персональные данные «на всякий случай», без чёткой цели их использования. Представитель ведомства подчеркнул, что любой, кто обрабатывает такие данные, становится оператором персональных данных. В России их насчитывается более 5 миллионов юридических лиц, что в октябре подтверждал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Параллельно с этим обсуждается вопрос разрешения банкам собирать биометрические данные клиентов через мобильные приложения, а не только при личном визите в банк. Для этого потребуется корректировка законодательства и доработка приложений. Однако проблема может возникнуть с санкционными банками, которые вынуждены использовать web-приложения, не всегда обеспечивающие должную криптографическую защиту данных.