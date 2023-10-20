РКН подтвердил утечку данных пользователей МТС-банка

Роскомнадзор (РКН) завершил проверку после сообщений в СМИ и соцсетях о возможной утечке данных клиентов МТС-банка. Исследование подтвердило, что утечка данных произошла.

Роскомнадзор составил административный протокол о нарушении законодательства о защите персональных данных и передаст его в суд. МТС-банку может грозить штраф от 60 тысяч до 100 тысяч рублей.

В сентябре в Telegram начала распространяться база данных клиентов МТС-банка, утверждая, что злоумышленники получили доступ к данным 21 миллиона человек. Она включала общие данные о клиентах, частичные номера карт и адреса электронной почты. Банк утверждал, что утечка банковской тайны не подтвердилась и не позволяла злоумышленникам совершать финансовые операции от лица клиентов банка.