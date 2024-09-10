РКН потратит 59 млрд рублей за усиление системы блокировки сайтов

Роскомнадзор вложит почти 60 миллиардов рублей в модернизацию системы блокировки интернет-ресурсов в Рунете. Эта система, известная как ТСПУ, уже установлена на сетях операторов связи, чтобы фильтровать интернет-трафик и ограничивать доступ к запрещённым сайтам. Согласно федеральному проекту «Инфраструктура кибербезопасности», средства будут выделены на обновление оборудования и разработку нового программного обеспечения. Это позволит эффективнее бороться с обходом блокировок, в том числе через VPN-сервисы, говорят эксперты.

Планы по обновлению ТСПУ связаны с ростом объёмов интернет-трафика и развитием сетей связи. В ближайшие пять лет (с 2025 по 2030 годы) систему планируется доработать, чтобы увеличить её пропускную способность до 725,6 Тбит/с и повысить эффективность до 96%. Эксперты утверждают, что это усложнит обход блокировок, но полностью устранить доступ к запрещённым сайтам всё равно не получится. По словам юриста Киры Таран, VPN-сервисы пока не запрещены, но их использование для обхода блокировок станет более трудным и дорогим.

ТСПУ действует с 2020 года, и недавно Роскомнадзор отчитался о полной установке системы на всех крупных узлах связи. Однако специалисты говорят, что оборудование устаревает не физически, а морально — из-за изменений в трафике и задачах. Система блокирует не только сайты, но и мобильные приложения с запрещённым контентом. В будущем модернизация сделает блокировки ещё более эффективными, но эксперты уверены, что борьба между обходом блокировок и их предотвращением будет продолжаться.