РКН потребовал маркировать рекламу по российским правилам, несмотря на запрет

Роскомнадзор считает, что даже при блокировке Instagram* в России, реклама у местных блогеров в этой соцсети должна быть маркирована согласно требованиям российского законодательства. Это высказывание поступило от руководителя РКН, Александра Заверячева, в ответ на запрос представителя Ассоциации блогеров и агентств (АБА), Татьяны Ивановой. В своём ответе Заверячев подчеркнул, что даже несмотря на блокировку Instagram*, маркировка рекламы важна, чтобы обеспечить честную конкуренцию с российскими онлайн-сервисами.

В своём письме Заверячев признал, что материальное поощрение блогеров рекламодателями является мощным стимулом для активности в Instagram*. Однако он подчеркнул, что отсутствие маркировки рекламы в этой соцсети создаёт неконкурентное преимущество перед отечественными сервисами. Закон о маркировке интернет-рекламы, вступивший в силу 1 сентября 2022 года, требует, чтобы каждый рекламный материал был помечен, предоставляя информацию о рекламодателе и индивидуальный идентификатор для учёта данных.

_ *принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена_