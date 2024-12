РКН заблокирует несколько зарубежных провайдеров из-за невыполнения требований

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на заявление РКН, согласно действующему закону, компании, которые оказывают услуги хостинга, должны обеспечивать безопасность информации в своей инфраструктуре, а также взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) для противодействия DDoS-атакам, участвовать в учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета и подать заявку на включение в реестр провайдеров хостинга Роскомнадзора.

В связи с невыполнением компаниями Amazon Web Services, Inc., DigitalOcean LLC., Hetzner Online GmbH, GoDaddy.com LLC., HostGator.com LLC., Kamatera Inc., Ionos Inc., Network Solutions LLC. требований Роскомнадзора их деятельность может быть ограничена.

«Ряд зарубежных компаний <...> требования не выполнили, продолжая вместе с тем оказывать услуги хостинга для российских организаций, в том числе следующие компании: GoDaddy.com LLC, HostGator.com LLC, Amazon Web Services In. <…> С учётом рисков, которым подвержены ресурсы, размещённые на мощностях указанных компаний, работа этих провайдеров хостинга может быть ограничена на территории России», — сообщило ведомство.