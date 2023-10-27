РКН запретил поисковикам выдавать информацию о сайтах на серверах Amazon

Роскомнадзор решил ограничить доступ поисковым системам к информации о сайтах некоторых иностранных провайдеров хостинга, таких как Amazon Web Services. Причина этого решения — несоблюдение ими требований о «приземлении», предусмотренных законодательством.

Эти ограничения затронули 11 провайдеров хостинга, включая Hetzner Online GmbH, Network Solutions, LLC, WPEngine, Inc. и другие. Роскомнадзор обнаружил, что эти компании не выполнили несколько обязанностей, предписанных законом о «приземлении». Например, они не зарегистрировали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора, не предоставили форму обратной связи для российских граждан и организаций, и не создали представительства в России.

Действие этих ограничений будет прекращено, когда иностранные провайдеры хостинга выполнят все свои обязанности согласно российскому законодательству.