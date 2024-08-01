РКН запретит любую научно-техническую информацию о VPN

Опубликовано 01 августа 2024, 13:12
1 мин.
РКН запретит любую научно-техническую информацию о VPNРазрешена будет только информация о защите данных
Роскомнадзор внесёт поправку в пункт 5 действующего приказа для запрета в России научной, научно-технической и статистической информации, касающейся VPN. С 1 марта 2023 года эта информация не входила в реестр запрещённой.
© Ferra.ru
Теперь же ведомство планирует изменить подход и разрешить только научно-техническую информацию о VPN для защиты конфиденциальных данных и защищённого удалённого доступа. Это вытекает из приказа, опубликованного на портале нормативных правовых актов.
РКН подчёркивает, что VPN-сервисы должны быть предназначены — и только на это должна быть нацелена разработка — для защиты конфиденциальной информации, а не для обхода блокировки запрещённых в России ресурсов.