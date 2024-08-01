РКН запретит любую научно-техническую информацию о VPN

Теперь же ведомство планирует изменить подход и разрешить только научно-техническую информацию о VPN для защиты конфиденциальных данных и защищённого удалённого доступа. Это вытекает из приказа, опубликованного на портале нормативных правовых актов.

РКН подчёркивает, что VPN-сервисы должны быть предназначены — и только на это должна быть нацелена разработка — для защиты конфиденциальной информации, а не для обхода блокировки запрещённых в России ресурсов.