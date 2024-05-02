РКН запретит собирать информацию о российских сайтах иностранным ботам

Роскомнадзор посоветовал хостинг-провайдерам из своего списка, которым разрешено работать в России, ограничить доступ иностранных ботов к российским сайтам. Они должны анализировать риски и в случае необходимости применять новые правила блокировки.

СМИ получили письмо от ЦМУ ССОП Роскомнадзора, где говорится о рекомендациях по ограничению доступа поисковых ботов к российским сайтам. Речь идёт о ботах Google, OpenAI и Apple, которые используются для индексации сайтов, рекламы и сбора данных.

Цель ограничения доступа иностранных ботов — предотвращение сбора данных о российских ресурсах и их анализа. Эксперты отмечают, что это может повлиять на стабильность работы IT-систем, но многие компании, скорее всего, примут практику массовой блокировки из-за рисков, связанных с деятельностью зарубежных ботов.