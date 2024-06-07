Наука и технологии
Опубликовано 07 июня 2024, 22:44
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РНК-капли научились выполнять логические операции

Они смогут стать основой для биосенсоров
Японские ученые создали программируемые капли из РНК, способные выполнять логические операции. Разработка может стать основой для биосенсоров, искусственных клеток и биокомпьютеров.
РНК-капли научились выполнять логические операции

© Ferra.ru

РНК, наряду с ДНК, отвечает за хранение и передачу генетической информации. Ученые научили капли РНК самоуправляться, собираясь в сложные сети. Сеть разрушается только при воздействии определенных молекул микроРНК, что напоминает логическую операцию.

Исследование открывает путь к созданию биологических устройств, способных выполнять сложные задачи. Например, такие капли могут стать основой для биосенсоров нового поколения, способных с высокой точностью выявлять различные заболевания.

В отличие от ДНК, РНК обладает большей функциональностью и способна принимать различные формы. Однако до сих пор потенциал РНК в биоинженерии оставался нераскрытым. Помимо сложных устройств, капли РНК могут применяться в медицине для диагностики заболеваний. Они способны распознавать специфические молекулы РНК, являющиеся маркерами тех или иных болезней.

РНК-капли научились выполнять логические операции
© Tokyo Institute of Technology
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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