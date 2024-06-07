РНК-капли научились выполнять логические операции

РНК, наряду с ДНК, отвечает за хранение и передачу генетической информации. Ученые научили капли РНК самоуправляться, собираясь в сложные сети. Сеть разрушается только при воздействии определенных молекул микроРНК, что напоминает логическую операцию.

Исследование открывает путь к созданию биологических устройств, способных выполнять сложные задачи. Например, такие капли могут стать основой для биосенсоров нового поколения, способных с высокой точностью выявлять различные заболевания.

В отличие от ДНК, РНК обладает большей функциональностью и способна принимать различные формы. Однако до сих пор потенциал РНК в биоинженерии оставался нераскрытым. Помимо сложных устройств, капли РНК могут применяться в медицине для диагностики заболеваний. Они способны распознавать специфические молекулы РНК, являющиеся маркерами тех или иных болезней.