Роберт Кийосаки согласился, что цена биткоина может достичь $2,3 млн за монету

Опубликовано 12 апреля 2024, 09:00
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Роберт Кийосаки согласился, что цена биткоина может достичь $2,3 млн за монетуОн заявил, что верит в это
Знаменитый предприниматель и автор книг Роберт Кийосаки поддержал позицию инвестора и основательницы инвестиционной компании ARK Invest Кэти Вуд в том, что BTC будет стоить $2,3 млн за монету.
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Кийосаки выразил твёрдую уверенность в том, что даже если Вуд ошибается, он всё равно ей верит. Поэтому готов к жёсткому проседанию актива и хочет приобрести ещё больше монет.
«Кэти Вуд уверяет, что Биткойн достигнет 2,3 миллиона долларов за монету. Верю ли я ей? Да. Она могла ошибаться. Но какое это имеет значение? Более важный вопрос: во что вы верите? Самое главное, сколько биткойнов у вас есть? Я также верю, что Биткойн достигнет 2,3 миллиона долларов», — заявил предприниматель в соцсети Х.