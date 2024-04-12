Роберт Кийосаки согласился, что цена биткоина может достичь $2,3 млн за монету

Кийосаки выразил твёрдую уверенность в том, что даже если Вуд ошибается, он всё равно ей верит. Поэтому готов к жёсткому проседанию актива и хочет приобрести ещё больше монет.

«Кэти Вуд уверяет, что Биткойн достигнет 2,3 миллиона долларов за монету. Верю ли я ей? Да. Она могла ошибаться. Но какое это имеет значение? Более важный вопрос: во что вы верите? Самое главное, сколько биткойнов у вас есть? Я также верю, что Биткойн достигнет 2,3 миллиона долларов», — заявил предприниматель в соцсети Х.