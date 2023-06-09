«Робокоп»: в Рязани впервые возбуждённо дело против должника без участия человека

В Рязани впервые в России программа-робот, без участия судебного пристава, инициировала исполнительное производство в отношении должника. Об этом сообщила Федеральная служба судебных приставов. С помощью автоматического режима были вынесены процессуальные документы в случаях, когда можно принять решение без участия должностного лица службы. Это позволит оптимизировать и ускорить процессы принудительного исполнения судебных решений.

В июне 2022 года вступили в силу поправки в законе «Об исполнительном производстве», позволяющие автоматизировать процедуру вынесения решений. Теперь соответствующее постановление будет формироваться автоматически от имени службы судебных приставов, а не должностного лица. В первую очередь это касается снятия ограничений, если долг уже погашен, и окончания исполнительного производства. Однако наложение ограничений на должников, которое требует учёта множества нюансов, все ещё будет осуществляться приставом-исполнителем.

Глава Федеральной службы судебных приставов отметил, что предусмотрена чёткая система обжалования решений, вынесенных в автоматическом режиме, чтобы граждане могли защитить свои права в полном объёме. Целью цифровизации процедур исполнительного производства является упрощение и совершенствование системы судебного принуждения к исполнению решений и актов уполномоченных органов.