Робопса поставили на колёса для лёгкого преодоления высоких препятствий

Благодаря этому робособака Unitree Go2 может с лёгкостью перелазить через ограду, взбираться на препятствия высотой в 70 см, подниматься и спускаться по лестнице, спрыгивать с уступов. К тому же Go2 способен вставать на передние колёса, ездить «вверх ногами» и балансировать в таком положении.

Эта модель считается самой доступной среди всего модельного ряда Unitree Robotics, стоимость Go2 — $1600. Но поступит ли робот в широкую продажу, пока не раскрывается.