Робособак Boston Dynamics научили разговаривать

На этот раз детище компании продемонстрировало умение общаться с помощью искусственного интеллекта.

В видео, продолжительностью около двух минут, робот Spot отвечает на вопросы, заданные ему естественным языком, такие как «Ты стоишь?» и «Какой уровень заряда твоей батареи?». Для этого робот использует технологию ChatGPT от OpenAI и голосовой синтез от Google.

На видео, снятом в лаборатории Levatas, робот Spot также отвечает на специфические вопросы о миссиях, например: «Сколько проверок у тебя в следующей миссии?» или «Опиши свою последнюю миссию».

Напомним, что робособака модели Spot способна переносить оборудование весом до 14 кг, выполнять миссии со сбором данных, преодолевать различные препятствия на местности, а также проводить термические осмотры, обнаруживать радиацию и многое другое.