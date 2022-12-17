Робособаку научили ходить по стенам

18:03, 17 декабря 2022
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Робособаку научили ходить по стенамИ показали это на видео
Учёные из Корейского передового института науки и технологий в Южной Корее продемонстрировали возможности робота-собаки MARVEL, способного ходить по стенам и потолкам.
Фото: Techxplore.com
Но передвигаться в таких плоскостях машина может только в металлических зданиях. В ноги робота встроены магнитные эластомеры, которые можно намагничивать и размагничивать, когда необходимо оператору.
Чтобы пойти по металлической стене, робопёс прикрепляется к точке на ней и держится, передвигаясь с помощью других «конечностей». MARVEL может переносить до 3 кг полезной нагрузки.
Робот оснащён программой для определения препятствий, чтобы обходить балки и другие помехи во время движения. Демонстрацию движения робособаки исследователи записали на видео.