Робособаку научили ходить по стенам

Но передвигаться в таких плоскостях машина может только в металлических зданиях. В ноги робота встроены магнитные эластомеры, которые можно намагничивать и размагничивать, когда необходимо оператору.

Чтобы пойти по металлической стене, робопёс прикрепляется к точке на ней и держится, передвигаясь с помощью других «конечностей». MARVEL может переносить до 3 кг полезной нагрузки.

Робот оснащён программой для определения препятствий, чтобы обходить балки и другие помехи во время движения. Демонстрацию движения робособаки исследователи записали на видео.