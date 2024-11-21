Робот Bifrost научился манипулировать гибкими объектами с помощью ИИ

Робот Bifrost использует тактильные способности для манипуляции с объектами, которые изменяют свою форму. Например, он может превратить длинный мешок с рисом, имитирующий рыбий филе, в форму буквы «С», хотя раньше роботы могли работать только с жесткими объектами.

До сих пор задача манипуляции гибкими предметами была трудной для роботов, поскольку они не могли адаптироваться к изменяющимся формам. Но с помощью ИИ и обучения на основе симуляций, робот теперь может выполнять такие задачи, как люди, демонстрируя обучение и восприятие объектов.

Этот прогресс особенно важен для пищевой промышленности, где роботы могут использоваться для обработки продуктов, таких как рыба.