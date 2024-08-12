Наука и технологии
Опубликовано 12 августа 2024, 21:31
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Робот ДИМА станет первым «россиянином» на Луне

Его отправят на луну для сбора образцов без обратного билета
Учёные РАН заменят живых людей роботом во время первой экспедиции по освоению Луны
Робот ДИМА станет первым «россиянином» на Луне
© ferra.ru

Учёные из Российской академии наук (РАН) обсуждают инновационную идею — отправить антропоморфного робота вместо человека в первый пилотируемый лунный аппарат. Как сообщил академик Лев Зелёный, научный руководитель первого этапа лунной программы, планируется, что начальная миссия будет осуществляться в беспилотном режиме. В то же время, специалисты Московского физико-технического института трудятся над созданием роботов для международных чемпионатов по робототехнике.

По словам Зелёного, новая концепция предполагает использование робота, который будет не просто имитировать человеческий облик и вес, но и напоминать его движения и интеллектуальные способности. После посадки на Луну робот выйдет из аппарата, соберёт образцы грунта и вернётся обратно, чтобы оставить лунный модуль, попрощавшись с помощью манипулятора, и отправит фотографии на Землю.

Зелёный добавил, что после выполнения своей миссии робот останется на Луне. Его основная задача — собрать и доставить на Землю несколько десятков килограммов лунного грунта. Геологи на Земле будут управлять роботом, указывая, какие образцы собирать. Это решение позволит одновременно протестировать пилотируемый лунный аппарат и провести сбор образцов, что сделает миссию более эффективной.