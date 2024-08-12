Робот ДИМА станет первым «россиянином» на Луне

Учёные из Российской академии наук (РАН) обсуждают инновационную идею — отправить антропоморфного робота вместо человека в первый пилотируемый лунный аппарат. Как сообщил академик Лев Зелёный, научный руководитель первого этапа лунной программы, планируется, что начальная миссия будет осуществляться в беспилотном режиме. В то же время, специалисты Московского физико-технического института трудятся над созданием роботов для международных чемпионатов по робототехнике.

По словам Зелёного, новая концепция предполагает использование робота, который будет не просто имитировать человеческий облик и вес, но и напоминать его движения и интеллектуальные способности. После посадки на Луну робот выйдет из аппарата, соберёт образцы грунта и вернётся обратно, чтобы оставить лунный модуль, попрощавшись с помощью манипулятора, и отправит фотографии на Землю.

Зелёный добавил, что после выполнения своей миссии робот останется на Луне. Его основная задача — собрать и доставить на Землю несколько десятков килограммов лунного грунта. Геологи на Земле будут управлять роботом, указывая, какие образцы собирать. Это решение позволит одновременно протестировать пилотируемый лунный аппарат и провести сбор образцов, что сделает миссию более эффективной.