Робот Dubbot начнет патрулировать город Дублин в США уже летом 2025 года

Робот Dubbot начнет патрулировать город Дублин в США уже летом 2025 годаНеожиданный страж правопорядка
Название выбрали сами горожане путём онлайн-голосования — среди вариантов были Bridge Walker, Dublin Defender и победивший Dubbot.
Робот разработан компанией Knightscope и представляет собой модель K5 Autonomous Security Robot. Он оборудован камерами с углом обзора 360°, LiDAR-датчиками, микрофонами, GPS, громкоговорителями и системой двусторонней связи.
Робот способен самостоятельно патрулировать улицы, анализировать обстановку с помощью ИИ и выявлять потенциальные угрозы.
Вес Dubbot составляет 190 кг, а максимальная скорость — около 5 км/ч. Он может работать до 12 часов подряд, после чего автоматически возвращается на зарядную станцию. Робот будет дежурить, в том числе, в центральном парке Riverside Crossing.
В полиции подчёркивают: Dubbot не заменит сотрудников, а расширит их присутствие в общественных местах.
Его внедрение — часть двухлетней стратегии по улучшению общественной безопасности, включающей также дроны и камеры. Горожан приглашают не бояться нового помощника и даже делать с ним селфи.