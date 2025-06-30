Робот Dubbot начнет патрулировать город Дублин в США уже летом 2025 года

Название выбрали сами горожане путём онлайн-голосования — среди вариантов были Bridge Walker, Dublin Defender и победивший Dubbot.

Робот разработан компанией Knightscope и представляет собой модель K5 Autonomous Security Robot. Он оборудован камерами с углом обзора 360°, LiDAR-датчиками, микрофонами, GPS, громкоговорителями и системой двусторонней связи.

Робот способен самостоятельно патрулировать улицы, анализировать обстановку с помощью ИИ и выявлять потенциальные угрозы.

Вес Dubbot составляет 190 кг, а максимальная скорость — около 5 км/ч. Он может работать до 12 часов подряд, после чего автоматически возвращается на зарядную станцию. Робот будет дежурить, в том числе, в центральном парке Riverside Crossing.

В полиции подчёркивают: Dubbot не заменит сотрудников, а расширит их присутствие в общественных местах.

Его внедрение — часть двухлетней стратегии по улучшению общественной безопасности, включающей также дроны и камеры. Горожан приглашают не бояться нового помощника и даже делать с ним селфи.