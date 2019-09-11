Робот «Фёдор» пройдёт решающие испытания на Земле

11 сентября начинаются послеполётные испытания робота «Фёдора», на днях вернувшегося на Землю с МКС. Об этом рассказал журналистам Евгений Дудоров, исполнительный директор НПО «Андроидная техника», являющегося разработчиком робота.

Тесты проведёт Ракетно-космическая корпорация «Энергия». По словам Дудорова, на носителе у робота записано много данных, которые предстоит проанализировать. После этих испытаний будет решена дальнейшая судьба робота.

Дудоров отметил: «Какие угодно могут быть варианты. Насчет этого пока не определялись. Будет понятно уже после окончания тестовых испытаний».

Тем не менее, данный робот больше не сможет проходить испытания в космосе. «Фёдор» может стать экспонатом в музее, образцом для отработки технологий копирующего управления или его могут использовать для популяризации космонавтики.