Робот «Фёдор» сказал «Поехали!» и улетел на МКС

Сегодня с космодрома Байконур стартовала пилотируемая ракета «Союз МС-14» с антропоморфным роботом «Фёдором» на борту.

Носитель этого типа впервые используется для запуска пилотируемого корабля. Робот «Фёдор» периодически «комментировал» начало полета. В в момент отрыва ракеты-носителя от стартового стола он произнёс культовую фразу Гагарина: «Готов. Поехали. Поехали».

Затем он отчитался в Twitter, что первая часть летных испытаний прошла штатно. Робот осуществил сбор, обработку и передачу в ЦУП телеметрических данных по работе РН, бортовых систем корабля, перегрузках, температурно-влажностном режиме. Корабль находится на расчетной орбите.

Перед полётом «Фёдора» переименовали в Skybot F-850. Возвращение на Землю запланировано на 7 сентября 2019 года.