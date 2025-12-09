Робот-гуманоид Tesla Optimus упал и случайно раскрыл управление VR-оператором, а не ИИ

Робот-гуманоид Optimus уронил бутылки с водой, потерял равновесие и начал заваливаться назад. Но главное — его руки сделали резкое, очень характерное движение: обе мгновенно метнулись к «лицу», будто оператор резко сорвал с головы VR-шлем.

У самого Optimus, конечно, никакого шлема нет. Зато у человека, управлявшего им дистанционно, — вполне вероятно был.

Жест настолько явно напоминает снятие VR-гарнитуры, что сомнений почти не осталось: робот не действовал автономно, а копировал движения оператора 1:1 через телеметрию.

Видео быстро разошлось в соцсетях и разрушило иллюзию «искусственного интеллекта», на которой Tesla строит демонстрации Optimus.

Это особенно интересно на фоне недавних заявлений Илона Маска, что Optimus «не управляется удаленно» и уже выполняет сложные действия автономно. Вплоть до «кунг-фу в стиле AI».