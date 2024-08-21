Робот и ИИ помогут в борьбе с огненными муравьями

Опубликовано 21 августа 2024, 22:35
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Робот и ИИ помогут в борьбе с огненными муравьямиНовая технология позволяет находить гнезда с высокой точностью
Международная команда ученых из Китая и Бразилии представила новый метод поиска гнезд огненных муравьев с помощью робота и искусственного интеллекта (ИИ). Исследование, опубликованное в журнале Pest Management Science, показывает, как «КиберСобака» с интегрированным ИИ может автоматизировать идентификацию и контроль над вредителями, наносящими глобальный ущерб.
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Полевые испытания показали, что робот значительно превосходит человеческих инспекторов, обнаруживая в три раза больше гнезд огненных муравьев с большей точностью. По словам ученых, поиск гнезд требует много времени и сил, особенно в жаркую погоду. Робот может работать круглосуточно и в любых температурных условиях.
Огненные муравьи, вид, вызывающий разрушения в экосистемах, трудно контролировать традиционными методами. Интеграция робота с моделью машинного обучения, обученной на большом наборе данных, обеспечивает точность обнаружения более 90%. Однако существует необходимость улучшения автономности батарей и снижения стоимости технологий.