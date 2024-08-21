Робот и ИИ помогут в борьбе с огненными муравьями

Полевые испытания показали, что робот значительно превосходит человеческих инспекторов, обнаруживая в три раза больше гнезд огненных муравьев с большей точностью. По словам ученых, поиск гнезд требует много времени и сил, особенно в жаркую погоду. Робот может работать круглосуточно и в любых температурных условиях.

Огненные муравьи, вид, вызывающий разрушения в экосистемах, трудно контролировать традиционными методами. Интеграция робота с моделью машинного обучения, обученной на большом наборе данных, обеспечивает точность обнаружения более 90%. Однако существует необходимость улучшения автономности батарей и снижения стоимости технологий.