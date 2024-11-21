Робот научился играть на пианино и получил за это награду

Опубликовано 21 ноября 2024, 20:591 мин.
Робот научился играть на пианино и получил за это наградуЗа реальное сотрудничество с человеком
На конференции CHIA 2024 был награжден робот, способный играть на пианино в дуэте с человеком, создавая гармоничное сопровождение в реальном времени. Работу представил Хуицзян Ван, аспирант Кембриджского университета.
© Ferra.ru
Робот, получивший название «Harmony Robot», оснащен антропоморфной рукой, которая может играть аккорды в синхронности с мелодией, исполняемой человеком. Инновация заключается в использовании машинного обучения для предсказания аккордов, что позволяет роботу корректно реагировать на игру пианиста. Результаты экспериментов показали точность предсказания на уровне 93%, и робот успешно подбирает аккорды, основанные на поп-музыке.
Кроме того, для синхронизации с человеком был разработан специальный адаптивный контроллер, который позволяет роботу точно подстраиваться под темп игры. В результате получается настоящее музыкальное сотрудничество, где и человек, и робот играют как одно целое.