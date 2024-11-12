Робот научился выполнять хирургические операции, наблюдая за врачами

По словам ведущего автора исследования, профессора Акселя Кригера, теперь роботу достаточно передать изображения с камеры, и он сам предскажет, какие движения необходимо совершить для выполнения операции. Это открытие приблизило медицину к эпохе автономных роботов, которые смогут проводить сложнейшие операции без вмешательства человека.

Команда ученых использовала роботизированную систему da Vinci, широко применяемую в хирургии. Они обучили робота выполнять три основные задачи: манипуляцию иглой, поднятие ткани и швы. Для этого они использовали видеозаписи операций. Видео были записаны хирургами по всему миру, создавая огромный архив данных для обучения робота.

Роботы, обученные по имитационному методу, могут выполнять операции не хуже людей. Более того, они даже могут адаптироваться к непредвиденным ситуациям, например, поднять упавшую иглу, не получив специального указания.