Робот помог улучшить реконструктивную микрохирургию

Реконструктивная хирургия требует высокой точности, особенно при сшивании сосудов и нервов диаметром менее миллиметра. Ван Мулкен работал над разработкой робота, который поддерживает эти тонкие операции. Уникальная система позволяет хирургам оперировать на уровне субмиллиметровой точности, что превышает возможности человеческой руки.

Робот, разработанный стартапом Microsure совместно с инженерами из Технического университета Эйндховена, обеспечивает стабильность и минимизирует риски, связанные с мануальной хирургией. Это ведет к снижению осложнений, таких как плохое заживление ран и отторжение тканей.

Внедрение данной технологии не только улучшит качество текущих операций, но и ускорит восстановление пациентов, позволяя им быстрее возвращаться к обычной жизни.