Наука и технологии
Опубликовано 23 октября 2024, 04:30
1 мин.

Робот помог улучшить реконструктивную микрохирургию

Технология повышает безопасность и точность операций
Недавно разработанный хирургический робот может существенно повысить безопасность и точность реконструктивной микрохирургии. Пластический хирург Том ван Мулкен из Maastricht UMC+ защитил диссертацию, в которой исследовал этот робот, способный улучшить эффективность микрохирургических процедур.
Робот помог улучшить реконструктивную микрохирургию

© Ferra.ru

Реконструктивная хирургия требует высокой точности, особенно при сшивании сосудов и нервов диаметром менее миллиметра. Ван Мулкен работал над разработкой робота, который поддерживает эти тонкие операции. Уникальная система позволяет хирургам оперировать на уровне субмиллиметровой точности, что превышает возможности человеческой руки.

Робот, разработанный стартапом Microsure совместно с инженерами из Технического университета Эйндховена, обеспечивает стабильность и минимизирует риски, связанные с мануальной хирургией. Это ведет к снижению осложнений, таких как плохое заживление ран и отторжение тканей.

Внедрение данной технологии не только улучшит качество текущих операций, но и ускорит восстановление пациентов, позволяя им быстрее возвращаться к обычной жизни.

Робот помог улучшить реконструктивную микрохирургию

© Lenno van Dekken