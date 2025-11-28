Робот поможет восстановить древние фрески в Помпеях

Технология сочетает компьютерное зрение, искусственный интеллект и роботизированные манипуляторы для сборки фрагментов фресок. Как отметил директор археологического сайта Габриэль Цухтригель, проект возник из практической необходимости восстановить росписи, поврежденные во время Второй мировой войны.

Робот оснащен двумя манипуляторами с гибкими захватами двух размеров и сенсорами для распознавания изображений. Это позволяет ему бережно работать с хрупкими поверхностями древних фрагментов. Система способна анализировать цветовые схемы и узоры, не всегда заметные человеческому глазу.

Сейчас специалисты тестируют технологию на двух типах объектов: крупных потолочных росписях, а также фресках из так называемого «Дома гладиаторов». На начальном этапе используются точные копии фрагментов для исключения риска повреждения подлинников.

Профессор Марчелло Пелилло, курирующий проект, сравнил задачу со сборкой нескольких пазлов одновременно, когда все элементы перемешаны, а оригинальные изображения неизвестны. Алгоритмы искусственного интеллекта должны справляться именно с такими сложностями, включая отсутствующие фрагменты.