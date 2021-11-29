Робот проверит психику россиян по их страницам в соцсетях

Наука и технологии
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Робот проверит психику россиян по их страницам в соцсетяхДля борьбы с вовлечением в в группы смерти
В России планируют поручить роботам проверять психическое состояние россиян по их аккаунтам в социальных сетях. Эта инициатива, по мнению правительства, позволит уменьшить случаи вовлечения россиян в группы смерти, экстремистские и террористические организации.
Соответствующий грант от Аналитического центра при правительстве РФ (АЦ) был получен Институтом системного программирования им. В. П. Иванникова (ИСП). Так, уже до 1 сентября 2024 года специалисты обязаны закончить работу.
По мнению юристов, такая эксплуатация технологии искусственного интеллекта является нарушением актуального законодательства в области защиты персональных данных.
Что касается заказчика, он в тендерной документации отметил, что использование технологий, способных изучать цифровые следы для анализа личности — большой потенциал для психологической оценки без добровольного согласия.
Источник: Коммерсант