Робот проверит психику россиян по их страницам в соцсетях

Соответствующий грант от Аналитического центра при правительстве РФ (АЦ) был получен Институтом системного программирования им. В. П. Иванникова (ИСП). Так, уже до 1 сентября 2024 года специалисты обязаны закончить работу.

По мнению юристов, такая эксплуатация технологии искусственного интеллекта является нарушением актуального законодательства в области защиты персональных данных.

Что касается заказчика, он в тендерной документации отметил, что использование технологий, способных изучать цифровые следы для анализа личности — большой потенциал для психологической оценки без добровольного согласия.