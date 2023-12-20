Робот с ИИ достиг «сверхчеловеческих» навыков в игре «Мраморный лабиринт»

Но вот что поразительно — ИИ не только превзошел возможности человека, но и изобретательно нашел короткие пути, чтобы обмануть игру. Исследователям даже пришлось вмешаться и запретить ему использовать эти пути.

Исследователи ETH Zurich к тому же выложили исходный код проекта CyberRunner в открытый доступ, что позволит любому желающему создать и обучить своего робота в домашних условиях.

Играя в игру, робот фиксирует наблюдения и получает награды в зависимости от своих результатов через «глаза» камеры, смотрящей на лабиринт, сохраняется память о накопленном опыте. Используя эту память, алгоритм обучения изучает, как ведет себя система, и на основе своего понимания игры распознает, какие стратегии и поведение являются более перспективными. Следовательно, способ использования роботом двух моторов — своих «рук» — для игры постоянно совершенствуется.