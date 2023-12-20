Робот с ИИ достиг «сверхчеловеческих» навыков в игре «Мраморный лабиринт»Обучился очень быстро
Робот CyberRunner, работающий на основе передового ИИ, «уничтожил» соперников-людей. В демонстрации он побил самый быстрый результат, зафиксированный человеком, в сложной игре, где нужно прокатить шарик по лабиринту. При этом он прошел путь от неуверенного новичка до опытного профессионала всего за 6,06 часов.
Но вот что поразительно — ИИ не только превзошел возможности человека, но и изобретательно нашел короткие пути, чтобы обмануть игру. Исследователям даже пришлось вмешаться и запретить ему использовать эти пути.
Исследователи ETH Zurich к тому же выложили исходный код проекта CyberRunner в открытый доступ, что позволит любому желающему создать и обучить своего робота в домашних условиях.
Играя в игру, робот фиксирует наблюдения и получает награды в зависимости от своих результатов через «глаза» камеры, смотрящей на лабиринт, сохраняется память о накопленном опыте. Используя эту память, алгоритм обучения изучает, как ведет себя система, и на основе своего понимания игры распознает, какие стратегии и поведение являются более перспективными. Следовательно, способ использования роботом двух моторов — своих «рук» — для игры постоянно совершенствуется.