Робот-собака Boston Dynamics Spot займётся разминированием на Украине

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Робот-собака Boston Dynamics Spot займётся разминированием на УкраинеЛогичное применение подобному девайсу
В Сети появилась информация о том, что американская армия предоставит одну из двух своих робособак Spot для разминирования в Киевской области.
Сообщается, что с помощью роботизированного помощника будут обезвреживаться миномётные снаряды, а также кассетные боеприпасы. Так, например, используя роботизированную руку, Spot сможет оказать заметную помощь при перетаскивании неразорвавшихся боеприпасов.
А это, в свою очередь, позволит взрывать их вдали от гражданских лиц партиями от 50 до 100 снарядов.
Робота можно использовать, чтобы легко переместить что-то, не подвергая опасности человека, и переместить достаточно далеко, в место, где это можно безопасно взорвать вместе с другими снарядами.
Некоммерческая организация Halo Trust
Напомним, что компания Boston Dynamics начала продажи своего робота Spot летом 2020 года. До этого многие годы устройство тестировалось и дорабатывалось исключительно в стенах производителя.