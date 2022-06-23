Робот-собака Boston Dynamics Spot займётся разминированием на Украине

Сообщается, что с помощью роботизированного помощника будут обезвреживаться миномётные снаряды, а также кассетные боеприпасы. Так, например, используя роботизированную руку, Spot сможет оказать заметную помощь при перетаскивании неразорвавшихся боеприпасов.

А это, в свою очередь, позволит взрывать их вдали от гражданских лиц партиями от 50 до 100 снарядов.