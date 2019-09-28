Робот-собака будет участвовать в акробатическом цирке

Уже в ближайшее время робот сможет показаться свои таланты в уникальном акробатическом цирке, которым восхищаются люди по всему миру. Об этом сообщили представители компании Cirque du Soleil, добавив, что на данный момент ведутся переговоры о включении робота в программу выступлений.

Напомним, что данный робот создавался с целью контролирования строительных площадок, а также для дистанционных инспекций на газовых, нефтяных и энергетических установках. Роботизированная собака может быть полезна и в обеспечении общественной безопасности. Известно, что четвероногий робот поступит в продажу уже в этом году.