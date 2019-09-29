Робот-собака сможет двигаться как настоящее животное

Новая технология симулирует повадки позвоночных, которые контролируют баланс путем колеблющихся нейронов в спинном мозге. Система предполагает использование датчиков, считывающих относительные положения суставов, а также систему измерения ориентации тела относительно земли. В конечном итоге роботизированная собака начинает ходить, бегать и бежать с присущей животному грацией и скоростью.

Сообщается, что работа над роботом-собакой с животными повадками еще не закончена и в ближайшее время увидеть его вне лаборатории не представляется возможным. Разработчики отмечают, что хотят сделать алгоритмы работы не только эффективными, а в первую очередь “био-вдохновленными”.