Ferra

Робот-собака сможет двигаться как настоящее животное

Настоящим собакам есть о чем беспокоиться
Роботы-собаки достигли определенных высот в плане эффективности движений. Однако специалисты Virginia Tech посчитали, что они раскрыли не весь свой потенциал и начали разработку новых алгоритмов, которые позволят придать роботизированной собаке более естественные движения.

Новая технология симулирует повадки позвоночных, которые контролируют баланс путем колеблющихся нейронов в спинном мозге. Система предполагает использование датчиков, считывающих относительные положения суставов, а также систему измерения ориентации тела относительно земли. В конечном итоге роботизированная собака начинает ходить, бегать и бежать с присущей животному грацией и скоростью.

Сообщается, что работа над роботом-собакой с животными повадками еще не закончена и в ближайшее время увидеть его вне лаборатории не представляется возможным. Разработчики отмечают, что хотят сделать алгоритмы работы не только эффективными, а в первую очередь “био-вдохновленными”.

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