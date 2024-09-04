Робот-спасатель iRonCub3 начал учиться управлению реактивным ранцем

Этот андроид оснащен реактивным ранцем, который позволяет ему летать и выполнять сложные задачи, такие как поиск пострадавших на труднодоступных участках, например, в горах.

Кроме того, iRonCub3 может использоваться для проведения воздушных инспекций зданий и сооружений.

Робот собран на титановом каркасе, что обеспечивает ему прочность, а вместо привычных для гуманоидов гибких рук, в iRonCub3 установлены сопла реактивных двигателей.

Во время испытаний в аэродинамической трубе, робот продемонстрировал впечатляющую тягу в 1000 Н. Для защиты электроники от высоких температур, инженеры оснастили устройство термостойкими экранами.

Хотя проект находится на ранних стадиях, уже планируются новые тесты, в ходе которых робот будет подниматься в воздух и зависать над землей.