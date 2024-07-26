Робот Spot от Boston Dynamics стал охотником на сорняки с помощью огнемета

Spot, известный своей высокой маневренностью и точными датчиками, теперь обучен распознавать сорняки среди культур. На спине робота установлен баллон с пропаном, который питает огнемет на его руке. Робот исследует поле и обрабатывает сорняки, обогревая их центральные части до температуры, при которой их рост замедляется на несколько недель.

Этот метод менее затратный по сравнению с полным уничтожением сорняков и позволяет снизить расход гербицидов. Испытания на хлопковом поле в Техасе показали, что Spot эффективно справляется с задачей, однако ограниченная батарея пока ограничивает время его работы до 40 минут.