Робот Spot от Boston Dynamics стал охотником на сорняки с помощью огнемета

Опубликовано 26 июля 2024, 19:31
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Робот Spot от Boston Dynamics стал охотником на сорняки с помощью огнеметаПравда время работы ограничено
Команда ученых из Техасского университета A&M, Университета искусственного интеллекта Мохаммеда бин Заида и Boston Dynamics разработала новое решение для борьбы с сорняками. Они адаптировали робота Spot от Boston Dynamics, оснастив его небольшим огнеметом для борьбы с нежелательными растениями.
© Ferra.ru
Spot, известный своей высокой маневренностью и точными датчиками, теперь обучен распознавать сорняки среди культур. На спине робота установлен баллон с пропаном, который питает огнемет на его руке. Робот исследует поле и обрабатывает сорняки, обогревая их центральные части до температуры, при которой их рост замедляется на несколько недель.
Этот метод менее затратный по сравнению с полным уничтожением сорняков и позволяет снизить расход гербицидов. Испытания на хлопковом поле в Техасе показали, что Spot эффективно справляется с задачей, однако ограниченная батарея пока ограничивает время его работы до 40 минут.