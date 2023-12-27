Робот Tesla напал на чинящего их человека

Согласно отчету, сотрудник компании был атакован роботами во время «серьезного и кровавого сбоя» на заводе Giga Texas около Остина.

Робот прижал мужчину, который в то время программировал софт для двух отключенных роботов Tesla поблизости, прежде чем вонзить свои металлические когти в спину и руку сотрудника, оставив «кровавый след» на поверхности завода.

Инцидент, в результате которого пострадавший получил «открытую рану» на левой руке, был раскрыт лишь в отчете о травмах за 2021 год, поданном в округ Трэвис и федеральные регулирующие органы.

Хотя в 2021 и 2022 годах на заводе Tesla в Техасе не было зарегистрировано других травм, связанных с роботами, инцидент произошел на фоне многолетних опасений по поводу рисков их создания и массового внедрения.