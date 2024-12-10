Робот Tesla Optimus поскользнулся во время прогулки, но смог устоять на ногах

Опубликовано 10 декабря 2024, 19:301 мин.
Робот Tesla Optimus поскользнулся во время прогулки, но смог устоять на ногахКомпания провела очередные испытания гуманоида
Компания Tesla опубликовала видео испытаний человекоподобного робота Optimus, на котором демонстрируются возможности машины передвигаться по пересечённой местности.
© Tesla
В соцсети Х разработчики опубликовали видео, на котором показано, как Optimus ходит вверх и вниз по пологим склонам, покрытым сухой травой и грунтом с мульчей. В момент одного из спусков гуманоид поскользнулся, но удержал равновесие.
Как сообщил вице-президент Tesla по разработке Optimus Милан Ковач, в ходе представленного эксперимента робот двигался вслепую, не получая картинку с видеокамер. За ориентацию в пространстве и поддержание равновесия отвечали встроенные датчики, данные с которых обрабатывала нейросеть на бортовом компьютере. Обработка информации приходила в режиме реального времени с задержкой 2-3 миллисекунды.