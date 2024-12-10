Робот Tesla Optimus поскользнулся во время прогулки, но смог устоять на ногах

В соцсети Х разработчики опубликовали видео, на котором показано, как Optimus ходит вверх и вниз по пологим склонам, покрытым сухой травой и грунтом с мульчей. В момент одного из спусков гуманоид поскользнулся, но удержал равновесие.

Как сообщил вице-президент Tesla по разработке Optimus Милан Ковач, в ходе представленного эксперимента робот двигался вслепую, не получая картинку с видеокамер. За ориентацию в пространстве и поддержание равновесия отвечали встроенные датчики, данные с которых обрабатывала нейросеть на бортовом компьютере. Обработка информации приходила в режиме реального времени с задержкой 2-3 миллисекунды.