Робот впервые провел микрохирургическую операцию

Сообщается, что тестировали нового робота на двадцати женщинах с онкологией молочной железы, которые подтвердили свое согласие на вмешательство MUSA. Так, при помощи роботизированной системы, хирурги смогли соединить даже самые маленькие сосуды, диаметр которых составил от 0,3 до 0,8 мм.

Успешность проведенной микрохирургической операции оценивалась спустя несколько месяцев путем анализирования качества соединений восстановленных сосудов. По словам врачей, результаты оказались впечатляющими. Более того, они отметили, что роботу удалось соединить сосуды так же качественно, как это сделал бы профессиональный хирург. Однако есть у роботизированной операции и недостатки. Так, если хирургу на проведение операции необходима 81 минута, то MUSA выполняет ее за 115 минут.