Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 28 мая 2024, 07:01
1 мин.

Робот впервые в истории собрал кубик Рубика всего за 0.305 секунды

Впечатляющий результат
Робот, спроектированный японской компанией Mitsubishi Electric, установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика, собрав его за 0.305 секунды.
Робот впервые в истории собрал кубик Рубика всего за 0.305 секунды
© Ferra

Этот результат на 0.075 секунды быстрее предыдущего рекорда, установленного роботом MIT.

Робот, названный TOKUFASTbot, использует высокоскоростные сервомоторы и алгоритмы распознавания цветов, чтобы достичь такой скорости. Он может выполнять повороты на 90 градусов за 0.009 секунды, что позволяет ему быстро собирать кубик.

Команда инженеров столкнулась с проблемами при разработке робота, такими как зависание кубика из-за высокой скорости.

После нескольких попыток и доработок робот успешно собрал кубик на официальной демонстрации, получив сертификат от «Книги Рекордов Гиннеса».

Представитель Mitsubishi Electric Юдзи Йошимура отметил, что рекорд демонстрирует технические возможности компании. Он выразил надежду, что успех привлечет внимание к инновационным продуктам компании и их потенциалу для улучшения мира.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#робот
,
#наука