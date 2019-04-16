Робот Яндекса для поиска пиратских сайтов забросал правообладателей ложными срабатываниями

Правообладатели остались недовольны роботом Яндекса, который был призван помочь отыскивать ссылки на пиратский контент. Об этом рассказало издание РБК со ссылкой на три источника в медиакомпаниях.

Подписавшие в 2018 году антипиратский меморандум правообладатели направили Яндексу письмо с отзывами на запущенную программу-робота для поиска ссылок на пиратский контент.

Правообладатели указывают, что Яндекс не предложил действенного инструмента выявления ссылок с нелегальным видео. В результате, Ассоциация «Интернет-видео» не может использовать робота, поскольку тот «не обладает ни точностью, ни корректностью работы». В ассоциацию входят онлайн-кинотеатры ivi.ru, Okko, Megogo, TVZavr, Amediateka и VIP Viasat Play.

Проблема в том, что робот Яндекс отыскивает ссылки на сайты, где есть признаки нарушения, но не находит самого нарушения. Например, на сайте может быть запись «„Игра престолов“ смотреть онлайн», но на нём не будет видеоплеера.

По отзывам медиакомпаний, Яндекс» разослал правообладателям файл с тремя миллионами ссылок — у некоторых он открылся в «Блокноте», у кого-то не открылся совсем. Более того, контент не был рассортирован в первой части и рассортирован только частично во второй. Один из дотошных правообладателей проверил тысячу из этих ссылок и обнаружил, что 67% из них оказались без нарушений, по ссылкам либо не было видео, либо оно было вполне легальным.

Представители Яндекса заверили журналистов, что будут «постоянно работать над повышением точности инструмента», а «буквально на днях» улучшили разметку ссылок и отправил новую выгрузку партнёрам.