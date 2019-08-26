Робота Федора доставят на МКС вручную после неудачной первой попытки

По плану операция должна была быть проведена сегодня утром, 26 августа. В общей сложности все работы должны занять около 25 минут. ”Расчетное время отделения "Союза МС-13" от модуля "Звезда" - 06:34 мск, стыковка к "Поиску" - в 06:59 мск”, — сообщили представители “Роскосмоса”.

Помимо российского космонавта, в операции примут участие итальянский астронавт Лука Пармитано и его американский коллега. Это делается для того, чтобы все прошло без происшествий. Напомним, что это уже вторая попытка доставить робота Федора на МКС: первая закончилась неудачей из-за технических неполадок.