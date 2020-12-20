Робота Федора назвали потенциальной причиной трещины на МКС

Напомним, что утечка воздуха на МКС была обнаружена еще в сентябре прошлого года. Впоследствии, в промежуточной камере модуля "Звезда" была найдена трещина длиной в 4,5 см, которую временно заделали. Сейчас же член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов выдвинул свою теорию об ее источнике. Так, специалист предполагает, что трещина появилась во время выгрузки и загрузки робота Федора в прошлом году.

”Через промежуточную камеру в августе-сентябре 2019 года космонавты перемещали антропоморфного робота "Фёдора" из корабля "Союз МС-14" на станцию и обратно. Маршрут переноса робота был внеплановым, так как изначально корабль должен был стыковаться к модулю "Поиск", а не к модулю "Звезда"”, - сообщил Хохлов, отметив, что робота транспортировали через узкую промежуточную камеру, что могло закончиться возникновением трещины.