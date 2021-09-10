Робота-пылесоса iRobot научили объезжать фекалии

Сообщается, что над данной функцией специалисты iRobot трудились на протяжении нескольких лет. Причем стоит отметить, что подобный функциональность уже есть у некоторых видов роботов-пылесосов, однако в iRobot заверили, что их агрегат намного эффективнее справляется с определением фекалий.

Работает нововведение на базе машинного зрения и искусственного интеллекта. При выявлении фекалий робот-пылесос не только объедет их, но и предупредит пользователя об этом. Что интересно, устройство научили распознавать также кабели, носки и наушники. Робот-пылесос, при выявлении перечисленных предметов, обратиться к пользователю с вопросом о дальнейших действиях.