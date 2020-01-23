Роботам поручили обследование зараженных новым вирусом пациентов

Вирус 2019-nCoV, о котором сейчас говорят по всему миру, по всей видимости представляет собой гибрид коронавирусов змеи и летучей мыши. Данный тип вируса возник еще около двух лет назад, но только сейчас он смог впервые попасть в организм человека. На данный момент известно о случаях, когда коронавирус попал за пределы китайских городов, в том числе в Таиланд, Японию, Корею и даже в США. Одного из таких подозреваемых в заражении коронавирусом, положили в больницу Everett в Соединенных Штатах.

Глава инфекционного подразделения больницы Джордж Диаз рассказал, что он самолично управлял роботом, который занимался обследованием пациента. Для того, чтобы устройство могло принести максимум пользы, его оснастили камерой, микрофоном и стетоскопом. Вполне вероятно, что в будущем подобная практика будет встречаться все чаще в тех случаях, когда контакт живых людей с пациентами будет иметь негативные последствия для самих врачей.