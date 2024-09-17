Роботизацию российских компаний проспонсируют на 350 млрд рублей

В России впервые предложили адресную поддержку компаниям в сфере промышленной робототехники. Министерство промышленности и торговли сообщило, что на развитие этого сектора выделят 350 миллиардов рублей до 2030 года, что должно помочь в решении проблемы нехватки специалистов на предприятиях.

Согласно планам, часть этих средств будет направлена на субсидии производителям роботов и тем, кто внедряет их на своих заводах. В министерстве добавили, что поддержка включает в себя финансирование на обновление оборудования, компенсацию скидок для заказчиков и льготные условия по кредитам для внедрения технологий. Также в каждом федеральном округе создадут «центры развития промышленной робототехники», подобные уже существующему в Татарстане.

Исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Ольга Мудрова отметила, что такие меры, направленные на стимуляцию развития отрасли, ранее не применялись. Она уверена, что если проект заработает в полную силу, то число установок промышленных роботов в стране значительно вырастет с текущих 1,5 тысячи в год. В настоящее время обрабатывающей промышленности не хватает примерно 400 тысяч специалистов, и именно она является основным потребителем робототехники.