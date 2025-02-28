Роботов Apollo начнут собирать... уже готовые роботы Apollo

Вначале роботы займутся простыми задачами — инспекцией, сортировкой, доставкой компонентов и сборкой подузлов. Если эксперимент пройдет успешно, Apollo смогут собирать себе подобных.

Гуманоидный робот имеет рост 173 см, поднимает до 25 кг и работает 4 часа на одном заряде. Ранее его отправили на тестирование на завод Mercedes-Benz, а теперь Apptronik привлекла $350 млн инвестиций для масштабного производства.

Ожидается, что Apollo выйдет на рынок в 2026 году, но точная цена пока неизвестна. Для сравнения, Unitree G1 стоит $16 000, а Tesla Optimus оценивается в $20 000 - $30 000.