Роботов Apollo начнут собирать... уже готовые роботы Apollo

Опубликовано 28 февраля 2025, 10:171 мин.
Роботов Apollo начнут собирать... уже готовые роботы ApolloКиберпанк как он есть
Как стало известно, на сборочных линиях гуманоидных роботов Apollo будут работать уже собранные Apollo.
Вначале роботы займутся простыми задачами — инспекцией, сортировкой, доставкой компонентов и сборкой подузлов. Если эксперимент пройдет успешно, Apollo смогут собирать себе подобных.
Гуманоидный робот имеет рост 173 см, поднимает до 25 кг и работает 4 часа на одном заряде. Ранее его отправили на тестирование на завод Mercedes-Benz, а теперь Apptronik привлекла $350 млн инвестиций для масштабного производства.
Ожидается, что Apollo выйдет на рынок в 2026 году, но точная цена пока неизвестна. Для сравнения, Unitree G1 стоит $16 000, а Tesla Optimus оценивается в $20 000 - $30 000.