Роботов научили помогать друг другу и людям в сложных ситуациях

Так, например, стало известно, что группа исследователей из Массачусетского технологического института (MIT) разработали новейшую математическую модель. Планируется, что с её помощью роботы обучатся базовым социальным навыкам, что в свою очередь улучшит отношения между людьми и машинами.

Во время тестирования модели учёные организовали симуляцию на двухмерной сетке. В ней роботы должны были выполнить физические и социальные цели.

По итогу эксперимента исследователи выделили три вида роботов: тех, кто преследуют только физические цели; тех, кто могут «мыслить» и физически, и социально, но думают, что все остальные роботы действуют исходя из физических мотивов и тех, кто, наоборот, подразумевают, что другие роботы тоже способны на социальные взаимоотношения.

Ожидается, что наделение роботов способностью достигать социальных целей также сможет помочь в изучении человеческих проблем, в том числе аутизма.