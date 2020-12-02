Роботов обучили создавать скульптуры из глины

Работает система достаточно “дружелюбно”: пользователь создает изначальную модель, после чего указывает на те части, с которыми машине будет необходимо работать отдельно, передает Disney Research. Затем робот ищет оптимальные траектории для выполнения поставленной задачи и движется по ним.

Стоит отметить, что свежая разработка ученых и специалистов из Disney скорее помогает человеку избавиться от рутинных задач. Так, основная творческая часть в виде создания трехмерной модели объекта все еще остается за художником-скульптуром, а не за искусственной рукой. Таким образом, инженеры сумели добиться скорее взаимопомощи, нежели отобрали у людей смысл творить.